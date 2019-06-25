​За минувшую неделю в Югре от укусов клещей пострадали 44 ребенка

В 2019 году в Югре зарегистрировано 2129 обращений в медицинские организации из-за укусов клещей. Этот показатель на 21,9 процента выше чем за тот же период в 2018 году.

Из-за прохладной погоды число обращений из-за присасывания клещей в минувшую неделю снизилось на 30 процентов. Всего зарегистрировано 417 случаев. При этом в 44 из них пострадали дети.

Зарегистрировано 13 случаев подозрения на заболевание клещевыми инфекциями.

«Территорией повышенного риска по нападению клещей является лесной массив, там зарегистрировано 30,2 процента всех нападений. Удельный вес пострадавших на дачных участках составляет 28,7 процента, в черте населенного пункта, необработанного против клещей, присасывание отмечает 18,7 процента пострадавших. Нападают клещи на кладбищах, а также на обочинах трасс автодорог», – отмечают в пресс-службе управления Роспотребнадзора Югры.

Отметим, что из числа пострадавших привито от клещевого энцефалита были лишь 23 процента.

Всего с начала сезона исследовано 730 клещей. Зараженность вирусом клещевого энцефалита составила 13,4 процента, возбудителем клещевого боррелиоза – 8,8 процента, возбудителем эрлихиоза 8,8 процента, возбудителем анаплазмоза – 8,8 процента.

Напомним, что в Сургуте были госпитализированы три человека после укуса клещей.