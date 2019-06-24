Ханты-Мансийск попал в тройку городов с самым высоким оборотом наркотиков

Специалисты «Трезвой России» подготовили новый ежегодный «Антинаркотический рейтинг регионов», в который попала и Югра. По подсчетам экспертов, Ханты-Мансийск вместе с Москвой и Петербургом оказались в первой тройке городов с самым высоким оборотом запрещенных веществ. Эту информацию директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков сообщил «Известиям», отметив, что засилье наркотиков фиксируют преимущественно в материально благополучных регионах.

Самые свободные от наркотиков регионы — Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чеченская Республика. Самая неблагополучная ситуация наблюдается в Московской и Челябинской областях, а также в Хакасии.