​Судебные приставы Югры ответят на вопросы жителей округа

Жители Югры смогут задать судебным приставам вопросы о работе по принудительному взысканию алиментов, заработной плате, коммунальным платежам, кредитам и другим видам задолженностей, а также узнать о способах их оплаты.

27 июня состоится День единого приёма граждан в аппарате Управления Федеральной службы судебных приставов по Югре и в его структурных подразделениях. Прием начнется в 14:00 и завершится в 20:00.

Запись на приём к руководителям структурных подразделений УФССП России по ХМАО — Югре осуществляется по номерам телефонов, указанных на сайте управления.