Жителей Югры приглашают принять участие в фестивале авторской песни «Гринландия-2019»

Жителей Югры приглашают принять участие во всероссийском фестивале авторской песни «Гринландия-2019». Мероприятие пройдет с 19 по 21 июля 2019 года в Кировской области на живописном берегу реки Быстрица у села Башарово.

Фестивальная поляна традиционно будет разбита на несколько лагерей: семейный, студенческий, военно-патриотический.

В рамках фестиваля «Гринландия 2019» будут проведены конкурсы в нескольких номинациях:

основной конкурс авторской песни;

военно-патриотический конкурс «Традициям отцов и дедов – верны»;

мастерская детского и семейного творчества «Пусть всегда будет солнце»;

поэтический конкурс «Романтики дальних дорог».

В них могут принять участие авторы музыки, слов, исполнители, дуэты – ансамбли, в том числе с детьми.

Цель фестиваля – воспитание патриотизма и любви к Родине через лучшие культурные традиции в авторском песенно-поэтическом творчестве, развитие жанра авторской песни, пропаганда духовных и семейных ценностей.

Узнать более подробную информацию о фестивале, конкурсах и порядке их проведения можно на официальном сайте фестиваля.

Справка:

Ежегодно на фестивальную поляну съезжаются десятки тысяч любителей авторской песни, авторов и исполнителей со всей России, ближнего и дальнего зарубежья. В рамках фестиваля будут работать «Главная сцена», «Военно-патриотическая сцена», «Малая сцена», впервые откроется «Музей Гренландии».