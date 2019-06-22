В Югре закупят мусорных контейнеров на 80 миллионов рублей

Из резервного фонда правительства Югры муниципалитетам выделен 81 млн рублей на приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.

Как сообщается на сайте окружного правительства, средств хватит на покупку 5 749 контейнеров. Глава региона Наталья Комарова поручила в каждом муниципалитете назначить ответственных за сохранность приобретаемого имущества, а также за их обслуживание, оснастить контейнеры датчиками, которые будут сообщать оператору или транспортной компании о его заполняемости.