​В 2019 году в Югре самый низкий уровень преступности по УрФО

В Югре за 5 месяцев текущего года зафиксирован самый низкий уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения среди субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский федеральный округ. Об этом на очередном заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Югре рассказал губернатор Югры Наталья Комарова.

Она отметила, что сейчас важно проработать вопросы развития производственного сектора системы исполнения наказаний, потому что его эффективность усилит возможность погашения исков к осужденным, компенсирует расходы на их содержание, социализирует их.

«В настоящее время стоит отметить тот факт, что основные производственные фонды значительно изношены, в дополнение к низкой квалификации и социальной ответственности, мотивации осужденных, снижаются конкурентоспособность товаров, которые производятся в исправительных учреждениях. Ссылаться на несовершенство законодательства, отсутствие необходимых ресурсов непродуктивно - не наш путь», – подчеркнула глава региона.

В рамках заседания участники выявили «болевые точки» в обеспечении трудовой занятости осужденных в исправительных учреждениях, а также определили меры по эффективному решению проблем.