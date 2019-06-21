​В Югре три выпускника сдали его на 100 балов по двум предметам

В Югре 3 выпускника по итогам единого государственного экзамена получили 100-балльные результаты сразу по двум предметам.

«Максимальные баллы по физике и русскому языку получили выпускники Югорского физико-математического лицея-интерната Ханты-Мансийска Аминат Исмаилова и Рамазан Максютов из гимназии № 2 Сургута, а выпускница многопрофильной школы №5 из Нефтеюганска Александра Потапова получила по 100 баллов за русский язык и химию», – рассказала начальник отдела адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации департамента образования и молодежной политики Югры Олеся Васяева.

В общей сложности по предварительным итогам основного периода ЕГЭ обладателями 100-балльных результатов стали 50 выпускников школ Югры.

«Государственная итоговая аттестация 2019 года в Югре стала самой «урожайной» на 100-балльников. Такого количества успешных результатов на ЕГЭ не отмечалось в прежние годы. Больше всего югорские выпускники отличились по предметам «литература», «химия» и «русский язык», – добавил директор профильного департамента Алексей Дренин.