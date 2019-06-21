​Многодетных мам Югры обучат на профессиональных нянь

В Югре запущен совместный проект проект региональной и федеральной общественных палат «Профессиональная няня – детям». Он направлен на помощь многодетным мамам с маленькими детьми, которых обучат на профессиональных нянь.

«Наличие 5-6 детей сказывается – работодатели не хотят связываться с такими мамами. А вот профессиональные и сертифицированные няни нужны всегда. Сейчас 10 многодетных мам уже проходят обучение, в том числе и по интернету», – заявила председатель общественной палаты Югры Ирина Максимова.

Региональные общественники провели несколько семинаров, заручившись поддержкой югорчан предпенсионного возраста, которые согласились пройти переобучение и в дальнейшем ухаживать за маленькими детьми. Кроме того, в проекте задействованы и многодетные мамы, жалующиеся на дискриминацию со стороны работодателей.