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​В Югре пожарные спасли женщину из горящей квартиры

В городе Радужный пожарные спасли женщину из горящей квартиры.

Сигнал о бедствии поступил в 10:36, после чего пожарные незамедлительно выехали на вызов. На месте они обнаружили, что из окна 6 этажа шел дым.

Дверь в горящую квартиру была не заперта. Спасатели провели разведку помещения и обнаружили там женщину, которая не смогла самостоятельно выбраться из-за плотного задымления. Ее вывели из здания и передали сотрудникам скорой помощи.

Пожар удалось потушить за пять минут.

Во время работ из подъезда жилого дома было эвакуировано десять человек.


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Сегодня в 13:54, просмотров: 198, комментариев: 0


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