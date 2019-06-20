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​Представители Югры выступят в Москве на форуме социальных инноваций регионов

Делегация из Югры примет участие в III форум социальных инноваций регионов, который пройдет в Москве.

На мероприятии российские и международные эксперты расскажут о лучших государственных и частных практиках в сферах образования, здравоохранения, спорта, саморазвития и других.

В состав делегации от нашего округа вошли руководители региона, органов власти, общественной палаты, представители окружного фонда поддержки предпринимательства, центра гражданских и социальных инициатив, негосударственные поставщики социальных услуг.

«Нас пригласили на эту площадку как регион-лидер в части привлечения СОНКО», – заявил заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов.

Он отметил, что социальная сфера – это основной приоритет политики, которая реализуется на территории Югры.

«Мы привезли сюда описание всех наших инновационных, прорывных, очень нужных для людей, меняющих их жизнь проектов в сфере образования, социальной зашиты, физической культуры и спорта, медицины. Мы расскажем, каким образом решаем вопросы, связанные с повышением доступности и качества этих услуг. И, конечно, посмотрим, что делают наши коллеги в других регионах-лидерах: Москве, Татарстане», – рассказал Кольцов.

Таким образом на выставке инновационных проектов и лучших практик, реализуемых в субъектах России, будет представлено 17 югорских проектов.


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20 июня в 15:00, просмотров: 890, комментариев: 0


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