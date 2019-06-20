​В Югре пройдут Гонки на обласах

В Югре 29 июня на базе туризма и отдыха «Сказка» пройдут Гонки на обласах. В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов из нескольких стран мира, в числе которых Норвегия, Исландия, Венгрия, Финляндия и Эстония. Все они поборются за главный приз – Кубок губернатора округа.

«Облас – это кормилец, наша традиция, культура любви и семейных ценностей. Народ жив до тех пор, пока есть те, кто хранит его культуру и чтит традиции. В призывной песне Вит Хону есть такие слова: «Трудно найти многодверный дом твой, слабому человеку и вовсе не отворить двери». Сильные духом спортсмены должны открыть путь успеха», – сказала губернатор Югры Наталья Комарова на прошлых соревнованиях.

В этом году Кубок пройдет в рамках праздника «Вит хон хатл». Турнир будет разделен на две части – культурную и спортивную. В рамках конкурсной программы жюри определит победителей в номинациях «лучшая выставочная экспозиция», «приготовление традиционного блюда из рыбы» и «представление аутентичного фольклора».

Справка:

Гонкам на обласах более 18 лет – турнир был проведен впервые в 2001 году, а в 2015 году Кубок губернатора Югры получил международный статус. За это время соревнования по гребле удостоились нескольких всероссийских наград.