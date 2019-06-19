В Югре силовики задерживают подозреваемых в спонсировании ИГИЛ

Силовики на территории семи субъектов России (в том числе и в Югре) продолжают задерживать людей, подозреваемых в финансировании терроризма. Это жители Югры, Москвы, Московской области, Красноярского края, Астраханской области, Ставропольского края и Республики Дагестан.

С 2014 по сентябрь 2017 года россияне — члены международной террористической организации «Исламское Государство» (запрещенной в РФ), привлекли жителей Дагестана к организации в ряде регионов сбора денег. Как сообщает Следственный Комитет России, для финансирования терроризма указанными лицами было собрано не менее восьми млн рублей от более чем 200 лиц.

На задержанных заведены уголовные дела по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). В настоящее время устанавливается роль и конкретные действия, совершенные подозреваемыми в ходе финансирования терроризма, проверяется их причастность к иным преступлениям.

Сколько всего человек было задержано в муниципалитетах Югры, не известно. В региональном УФСБ комментировать спецоперацию не стали, перенаправив корреспондента в центральное управление. Получить комментарии там СИА-ПРЕСС пока не удалось.

Напомним, в Сургуте в феврале этого года силовики задержали четверых человек, которые планировали взрывы в Сургуте и районе. На ее членов возбуждено 11 уголовных дел, в том числе по факту приготовления к совершению террористического акта.