​В Ханты-Мансийске в ДТП пострадали девушка и ребенок 4-х лет

В Ханты-Мансийске на улице Калинина произошло ДТП. По предварительным данным, мужчина 22-х лет, управляя автомобилем тойота, выехал со второстепенной дороги на главную и не пропустил встречную хонду.

В аварии пострадали пассажиры автомобиля Тойота – 23-летняя девушка и ребенок 4-х лет.

Отметим, что в Югре за минувшие сутки произошло два ДТП, в которых пострадали четыре человека, в том числе один несовершеннолетний.

В общем на территории округа сотрудники ГИБДД выявили 11228 нарушений ПДД. К ответственности привлечены четыре водителя за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.