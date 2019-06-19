​Югорские спортсмены завоевали пять медалей на чемпионате и первенстве России по легкой атлетике

Спортсмены из Югры завоевали пять медалей на чемпионате и первенстве России по легкой атлетике (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями).

В соревнованиях приняли участие более 160 спортсменов из 28 регионов страны. Наш округ представляли шесть легкоатлетов Центра адаптивного спорта Югры.

На соревнованиях Александр Александров завоевал золото, подтвердив статус лучшего толкателя ядра России, Олег Шайдецкий стал лучшим в прыжках в высоту. Также на счету спортсменов две медали в метании диска – Олег Шайдецкий завоевал серебряную медаль, Александр Александров – бронзовую.

«Оба спортсмена, принявшие участие в стартах, опытные, и выступили очень достойно. Теперь Александр будет участвовать с 12 по 18 июля на Кубке России в Чебоксарах. Высокий результат июльских соревований обеспечит спортсмену участие в международных стартах, которые пройдут осенью в Австралии», – прокомментировал выступление тренер по легкой атлетике Юрий Курдюмов.

Еще одну бронзовую медаль на первенстве завоевала Наталья Свалова из Советского района.

«Несмотря на то, что спортсменка впервые принимает участие в летнем первенстве, Наталья сумела завоевать бронзу в метании копья. Также спортсменка стала четвертой в толкании ядра, улучшив результат зимних стартов на 1,15 м», – отмечает тренер спортсменки Роман Ухов.