​Югорчан приглашают поучаствовать в фестивале авторской песни «Гринландия-2019»

Жителей Югры приглашают принять участие во всероссийском фестивале авторской песни «Гринландия-2019». Мероприятие пройдет с 19 по 21 июля 2019 года в Кировской области на живописном берегу реки Быстрица у села Башарово.
Фестивальная поляна традиционно будет разбита на несколько лагерей: семейный, студенческий, военно-патриотический.
В рамках фестиваля «Гринландия 2019» будут проведены конкурсы в нескольких номинациях:
- основной конкурс авторской песни;
- военно-патриотический конкурс «Традициям отцов и дедов – верны»;
- мастерская детского и семейного творчества «Пусть всегда будет солнце»;
- поэтический конкурс «Романтики дальних дорог».
В них могут принять участие авторы музыки, слов, исполнители, дуэты – ансамбли, в том числе с детьми.
Цель фестиваля – воспитание патриотизма и любви к Родине через лучшие культурные традиции в авторском песенно-поэтическом творчестве, развитие жанра авторской песни, пропаганда духовных и семейных ценностей.
Узнать более подробную информацию о фестивале, конкурсах и порядке их проведения можно на официальном сайте фестиваля.
Справка:
Ежегодно на фестивальную поляну съезжаются десятки тысяч любителей авторской песни, авторов и исполнителей со всей России, ближнего и дальнего зарубежья. В рамках фестиваля будут работать «Главная сцена», «Военно-патриотическая сцена», «Малая сцена», впервые откроется «Музей Гренландии».
«Про деньги»: как обезопасить свое жилье от воров на время отпуска и не только? // ONLINE 21 июня в 15.00