​В Югре сократилось число иностранных граждан

За первые 5 месяцев 2019 года в Югре на 3,4 процента сократилось число иностранных граждан, поставленных на миграционный учет по месту пребывания.

Представители УМВД Югры отмечают, что чаще всего иностранцы приезжают в Россию для того, чтобы найти работу. При этом более 96 процентов, – это граждане, прибывшие в страну, в порядке, не требующем визы.

«Преимущественно это выходцы из Узбекистана – 27,6 процента, Таджикистана – 29,4 процента, Украины – 14,1 процента, Киргизии – 9,9 процента, Азербайджана – 6,9 процента и Казахстана – 6,7 процента. Среди иностранных граждан, въехавших на основании визы, преобладают граждане Китая, Германии, Канады, Великобритании, Турции и Сербии», – отмечают представители ведомства», – рассказали представители ведомства.

Всего с начала года оформлено 78 разрешений на работу, в том числе 28 – иностранным гражданам в качестве высококвалифицированных зарубежных специалистов.