​Средний возраст автомобиля в Югре — 10 лет

Объем рынка легковых автомобилей с пробегом в Югре, по данным аналитического агентства «Автостат» за пять месяцев 2019 года, составил 27,6 тысячи штук. Средний возраст перепроданных машин — десть лет. С таким показателем округ вместе с Московской областью занял последнее место в десятке рейтинга регионов России по среднему возрасту легковушек с пробегом.

«По итогам пяти месяцев 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России превысил 2 млн единиц. При этом средний возраст всех перепроданных за этот период машин составил 11,4 года», — отмечают аналитики.

Самые «молодые» автомобили перепродаются в Чечне, Москве и Татарстане – здесь их средний возраст составляет менее 9 лет. Самые «старые» — в субъектах Дальнего Востока. К примеру, на Камчатке их средний возраст достигает 17 лет, а в Еврейской АО, Магаданской области, на Сахалине, Алтае и в Бурятии он составляет более 16 лет. Эксперты связывают это со структурой местного автопарка, основу которого образует техника, в течение длительного времени ввозившаяся из соседней Японии.