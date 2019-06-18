​В Югре организуют палаточный лагерь для подростков «Мастерская технологий будущего»

В Нефтеюганске в формате летнего палаточного лагеря будет открыт кампус молодежных инноваций «Мастерская технологий будущего». Все желающие в возрасте от 14 до 18 лет смогут стать его участниками.

Лагерь пройдет в две смены – с 8 по 21 июля и с 24 июля по 6 августа, участниками каждой из которых станут порядка трёхсот школьников и студентов колледжей и техникумов Югры.

Участников ждут образовательные модули по различным направлениям: цифровые компетенции и грамотность; digital-продукты и услуги; IT и программирование; маркетинг и дизайн. Кроме того, в лагере развернутся творческие лаборатории по хореографии, театру, вокалу, арт-направлению, фотографии и видео.

Для подачи заявки на участие необходимо заполнить гугл-форму.

Контактное лицо по вопросам регистрации участников: Александр Никитин, телефон: 8 992 35 992 30, 8 (3467) 370-026.

По общим вопросам: Анастасия Скосырская, телефон: 8 892 512 09 06.

Справка:

Кампус молодежных инноваций «Мастерская технологий будущего» – это летний образовательный проект про IT и цифровые технологии, про творчество и живые коммуникации в современном цифровом мире. Это уникальная игровая среда, в которой участники получат прикладные знания в области цифровых технологий в атмосфере летнего лагеря.