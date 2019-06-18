​Ханты-Мансийский Музей попадет на выставку «Россия в миниатюре»

В Москве откроется выставка «Россия в миниатюре», в экспозиции которой будут представлены 80 самых известных российских достопримечательностей, выполненных в масштабе 1:50. Югра будет отмечена в виде Музея геологии, нефти и газа (Ханты-Мансийск).

Открытие «России в миниатюре» состоится 25 июня. Там будут собраны копии самых известных достопримечательностей нашей страны. Посетителям увидят дворцы, церкви, замки, памятники и другие архитектурные памятники нашей страны.

«На макете можно будет увидеть самые разные достопримечательности, — рассказывает автор проекта Виктор Жиленко. — В том числе Спасскую башню с курантами, один из самых труднодоступных маяков России - маяк Анива, расположенный на одноименном мысе острова Сахалин, Ласточкино гнездо и Массандровского дворца в Крыму. Всего за час экскурсии посетители побывают более чем в восьмидесяти точках нашей необъятной родины».