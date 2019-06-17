​Средний размер ипотечного кредита в Югре за год вырос на 11 процентов

В первом квартале 2019 года средний размер ипотечного кредита в Югре составил 2,6 миллиона рублей. За год показатель вырос на 11 процентов, подсчитали аналитики Национального бюро кредитных историй.

Округ входит в десятку регионов страны по величине среднего размера ипотечного кредита. Лидируют Москва (4,68 млн. руб.), Московскаяобласть (3,52 млн. руб.) и Ямал (2,96 млн. руб.). В целом по стране показатель вырос на 17,3 процента и составил 2,38 миллиона рублей. При этом самый существенный рост среднего размера кредита на покупку жилья был отмечен в возрастном сегменте заемщиков старше 65 лет: на 38,4 процента.

«Доступ граждан к кредитным ресурсам банков в последние годы упростился, однако тело ипотечных кредитов, а следовательно и объемы ежемесячных платежей по ним, существенно выросли. В этой связи заемщикам следует помнить, что получение ипотеки – это принятие на себя многолетних финансовых обязательств, в течение которых всей семье придется отдавать за обслуживание кредита и погашение основного долга существенную часть своих доходов. Поэтому важно планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту были по возможности комфортными, а остаток средств позволял членам домохозяйства поддерживать привычный для них уровень жизни», — отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.