​Эксперты рассказали жителям Югры, как не отравится клубникой

В Югре на прилавках с фруктами появилось больше количество клубники. Представители окружного управлении Роспотребнадзора предупреждает жителей, что не все она безопасна. В случае если вы решили купить свежих ягод, то обязательно обращайте внимание на их внешний вид.

Клубника должна быть сухой, без признаков гниения, однородного насыщенного цвета. Листики должны быть зелёными, без признаков увядания. Не покупайте подгнившие ягоды. В них содержится микотоксин, который обладает токсическим действием на организм и может вызвать как острые, так и хронические отравления.

«Перед приобретением необходимо ознакомиться с информацией о товаре, которая должна содержать сведения о наименовании ягоды, ее количества, годе сбора урожая, сроках годности, условиях хранения, наименовании и месте нахождения изготовителя реализуемой продукции. Кроме того, на этикетку должен быть нанесен единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза (ЕАС). Следует отметить, что для свежих фруктов (включая ягоды) и овощей (включая картофель), которые не очищены от кожуры, не нарезаны, состав и пищевая ценность не указываются», – отмечают в надзорном ведомстве.

Кроме того, специалисты рекомендуют не покупать ягоду у частников в неорганизованных для торговли местах.

В случае если у вас возникнут какие-нибудь вопросы по поводу качества плодоовощной продукции, в том числе ягод, или нарушений прав потребителей при их реализации, то вы можете обращаться по телефону 8 (3467) 360-003 добавочный номер (1103) или в территориальные отделы ведомства.