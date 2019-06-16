​В Нягани животные покусали 142 жителя

В 2019 году в Нягани в окружную больницу обратилось 142 жителя из-за укусов животных. В администрации города отметили, что количество пациентов с такой проблемой увеличилось.

«Сейчас мы ведем переговоры с рядом социально ориентированных некоммерческих организаций, чтобы привлечь внимание к проблеме и помочь им создать приют для безнадзорных животных», – заявила заместитель главы города по социальной политике Оксана Михайлец.

Случаев бешенства среди диких и домашних животных в городе не зарегистрировано, но врачи настоятельно советуют пострадавшим не прерывать вакцинацию. Ветеринары в свою очередь призывали всех владельцев собак и кошек провести вакцинации.

Отметим, что в Югре в 2019 году было зафиксировано два случая бешенства у безнадзорных и диких животных.

Карантин по бешенству был введён в Ханты-Мансийске и Белоярском районе.