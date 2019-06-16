​В Югре пройдет забег по пересеченной местности «WOOD trail 2019»

В центральном парке Ханты-Мансийска «Самаровский Чугас» 29 июня пройдет ежегодный забег по пересеченной местности «WOOD trail 2019».

Принять участие в нем смогут, как взрослые, так и дети. Для них будут подготовлены разные трассы.

К участию на дистанции 30 и 20 км допускаются спортсмены и любители, которым исполнилось 18 лет, на дистанцию 10 км – от 14 лет и от 7 лет на дистанцию 2 км. В детском забеге (400м) могут принять участие дети до 6 лет включительно.

Во время мероприятия будут проведены конкурсы, в которых можно будет выиграть возможность принять участие 2, 10, 20 и 30-километровых забегах бесплатно. Для остальных стоимость составит от 300 до 1300 рублей.