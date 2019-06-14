​Сайт органов власти Югры возглавил рейтинг самых открытых сайтов России

Официальный сайт государственных органов Югры занял первую строчку в рейтинге «2019: Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. Открытый сайт как простой интерфейс», подготовленном проектным центром «Инфометр».
Сайт набрал максимальный показатель степени открытости – 100 процентов, выполнив рекомендации центра на 7,4 процента больше, чем по итогам предыдущего анализа.
Также в число лидеров рейтинга вошла Ростовская область, официальному сайту которой присвоен 100-процентный уровень открытости и официальный интернет-портал администрации Томской области, набравший 99,3 процента.
ЛОМ: Чернобыль киношный и заправдашний // ОНЛАЙН 18 июня в 12:00