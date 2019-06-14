​Кандидаты на пост директора департамента Югры пройдут собеседования с губернатором 16 июня

В воскресенье, 16 июня, губернатор Югры Наталья Комарова проведет собеседования с четырьмя претендентами на пост директора департамента культуры округа.

«К участию в собеседовании рекомендованы заместитель директора департамента общественных и внешних связей Югры – начальник управления по внешним связям Инна Арканова, начальник управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа Роман Завьялов, директор школы №5 из Югорска Артур Латыпов и житель Ханты-Мансийска Константин Чернышев. Такое решение было принято по итогам всех этапов конкурсного отбора», — сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Всего на вакантную должность претендовали 13 человек. Они прошли ряд этапов отбора. В частности, кандидатов оценили экспертное сообщество, жители округа. Решающим этапом стала работа экспертной комиссии под руководством первого заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова.

Ранее департамент культуры возглавляла Надежда Казначеева, которая переехала в Тюмень и возглавила Тюменское Концертно-театральное объединение.