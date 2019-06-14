​В Югре прошла конференция на тему «Защита прав граждан в условиях изменений пенсионного законодательства»

В окружном центре Югры прошла конференция на тему «Защита прав граждан в условиях изменений пенсионного законодательства». Рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой провела губернатор Югры Наталья Комарова.

«Мы рады тому, что было принято решение о проведении у нас, в регионе, этого заседания. Надеюсь, что созданные здесь условия позволят эффективно отработать все вопросы», – заявила Комарова.

Она уверена, что выработанные по итогам заседания решения принесут большую пользу и для Югры в части защиты прав граждан.

«Провести такое заседание в Югре мы хотели уже давно, так как эта территория уникальна. Так, в отличие от многих других регионов России, где остро стоит вопрос об обеспечении жильем детей-сирот, о снятии задолженности перед многодетными семьями в части предоставления земельных участков, в Ханты-Мансийском автономном округе эти проблемы решены», – констатировала Москалькова.

По ее словам, в Югре снизилось количество жалоб и обращений по вопросам социального обслуживания населения. Это произошло благодаря работе региональных властей, уполномоченного по правам человека в Югре, их эффективному взаимодействию.

«Это очень интересное явление, которое заслуживает особого внимания, изучения этой положительной практики», – обратила внимание омбудсмен.

Татьяна Москалькова отметила, что Югра – первый регион, принявший комплексную программу по правовому просвещению граждан.