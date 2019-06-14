​15 и 16 июня в Югре будет идти мокрый снег и дуть сильный вечер

Синоптики Югры озвучили прогноз погоды на грядущий уикенд. 15 и 16 июня в округе будет прохладно, ожидаются дожди, мокрый снег и сильный ветер.

На субботу Обь-Иртышское УГМС объявило предупреждение о неблагоприятной погоде: ожидается ветер порывами до 16 метров в секунду, дождь, местами мокрый снег. Ночью похолодает до нуля, днем +9,+14 ºС.

С 16 по 20 июня в большинстве районов ожидаются небольшие и умеренные осадки и порывистый ветер. Теплеть будет постепенно: 16-17 июня ночью +2,+7 ºС, днем +12,+17 ºС; 18 июня ночью +4,+9, ºС днем +14,+19 ºС; 19-20 июня ночью +8.+13 ºС, днем +19,+24 ºС.

14 июня в Югре прошел первый июньский снег.