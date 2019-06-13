​Югра вошла в топ-3 регионов страны с наибольшим ростом выдачи кредитных карт

За первые четыре месяца 2019 года жителям Югры выдано 52 915 новых кредитных карт. По сравнению с таким же периодом прошлого года рост составил 35 процентов. С такими показателями округ вошел в тройку регионов России по динамике роста выдачи кредиток, подсчитали аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Всего в России в этом году выдано около четырех миллионов новых кредитных карт, рост составил 24 процента. Больше всего кредиток выдано в Москве (248,6 тыс. ед.), Московской области (199,6 тыс. ед.) и Краснодарском крае (157,9 тыс. ед.). При этом самая серьезная динамика была зафиксирована в Республике Крым (+49,6%), Московской области (+36,1%) и Ханты-Мансийском АО (+35,0%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что темпы роста количество выдаваемых новых кредитных карт значительно более умеренные в сравнении с 2018 года: «Рост в сегменте кредитных карт обусловлен, прежде всего, тем, что это наиболее технологичный и удобный вид розничного кредитования. Как для банков, которые способны эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, так и для самих заемщиков. В том числе, благодаря привлекательным условиям по «кредиткам».