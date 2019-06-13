​Российских омбудсмен Татьяна Москалькова констатировала отсутствие в Югре задолженности по земельным участкам перед многодетными

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 13 июня работает в Ханты-Мансийске. Омбудсмен принимает участие в окружном центре конференции «Защита прав граждан в условиях изменений пенсионного законодательства». Она уже встретилась с губернатором округа Натальей Комаровой и отметила эффективность взаимодействия региональных властей и уполномоченного по правам человека в Югре, благодаря чему снизилось количество жалоб и обращений по вопросам социального обслуживания населения.

«Провести такое заседание в Югре мы хотели уже давно, так как эта территория уникальна. Так, в отличие от многих других регионов России, где остро стоит вопрос об обеспечении жильем детей-сирот, о снятии задолженности перед многодетными семьями в части предоставления земельных участков, в Ханты-Мансийском автономном округе эти проблемы решены», – приводит слова Москальковой окружной департамент общественных и внешних связей. Также омбудсмен обратила внимание на то, что Югра – первый регион, принявший комплексную программу по правовому просвещению граждан.

Конференция «Защита прав граждан в условиях изменений пенсионного законодательства» состоится в Ханты-Мансийске 14 июня. Сегодня Татьяна Москалькова проведет заседание координационного совета уполномоченных по правам человека в Уральском федеральном округе «Правовое просвещение граждан как основа обеспечения прав человека».