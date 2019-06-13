​В Югре пройдут массовые проверки водителей на трезвость

В субботу, 15 июня, на трассах Югры пройдет профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения. Экипажи ДПС будут дежурить на автодороге Р-404 «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск»

«Данное мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, выявления и своевременного исключения из процесса дорожного движения нетрезвых водителей, а также формирования у водителей устойчивых навыков дисциплинарного поведения на автодорогах и осознания неотвратимости наказания», — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Профилактические мероприятия проводятся в округе регулярно, однако это не мешает некоторым автомобилистам пренебрегать правилами. Так, только в Сургуте 12 июня семь водителей попались нетрезвыми за рулем.