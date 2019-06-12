Югорские школьники поедут в Сколково

Команда одиннадцатиклассников Югорского физико-математического лицея «YummyTacos» стала победителем югорских юниорских соревнований по информационной безопасности Ugra CTF 2019, которые завершились в Ханты-Мансийске в рамках одиннадцатого международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС. Благодаря этому результату, команда сможет принять участие в Кубке России, который состоится 29-30 ноября в Сколково.

Напомним, юниорские соревнования по информационной безопасности Ugra CTF проводятся в Югре уже в четвертый раз. В этом году здесь собралось девять команд по пять человек каждая из окружной столицы, Сургута, Нефтеюганска, Урая, а также одна команда из Москвы.