Весенний призыв в Югре проходит в штатном режиме

Весенний призыв в Югре идет по плану, без сбоев и происшествий. Об этом рассказал военный комиссар округа Денис Буров во время заседания призывной комиссии региона.

«288 югорчан мы отправили в вооруженные силы. В основном они проходят службу в сухопутных и космических войсках в западном военном округе: в Московской, Ленинградской, Владимирской и Нижегородской областях. Мы выполнили почти половину мероприятий текущей компании. Она закончится 15 июля», – объяснил Денис Буров.

Всего во время весеннего призыва планируется призвать на службу в вооруженные силы России около 1400 югорчан. Это примерно столько же, сколько и весной 2018 года. По словам военного комиссара Югры, наши земляки получают положительные отзывы от командования частей, в которых они служат.