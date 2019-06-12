В Югре изменятся правила рыболовства

Министерство сельского хозяйства России внесло изменения в правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна в 2019 году.

Вчастности, введены ограничения по применению плавных сетей с ячеей более 50 миллиметров в Оби и Иртыше. Кроме того, с 15 августа по 15 ноября устанавливается запрет на промысел плавными донными сетями в Оби и ее протоках.

Изменениями конкретизированы требования к орудиям лова и периодам осуществления традиционного рыболовства на территории региона.

Ознакомиться с приказом министерства сельского хозяйства и указанными изменениями можно по ссылке.