Уполномоченный по правам человека РФ 13 июня будет работать в Ханты-Мансийске. В доме Правительства Югры состоится встреча главы региона Натальи Комаровой и Татьяны Москальковой.

Они обсудят поступающие обращения граждан в адрес Уполномоченного по правам человека в РФ, поговорят о региональном институте уполномоченного по правам человека, его структуре и кадровом обеспечении, и о деятельности регионального уполномоченного по правам человека.

Также Москалькова примет участие в заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции.