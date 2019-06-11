​Жители Югры могут обратиться на «горячую линию» с вопросами о переходе на цифровое ТВ

Для жителей Югры продолжает работать «горячая линия», где специалисты помогают решить проблемы, возникающие при переходе на цифровое телевещание. Также они могут помочь выбрать и настроить оборудование или направить волонтера к заявителям.

«Обратиться на «горячую линию» можно по номеру 8-800-101-00-01. Звонки принимаются операторами с 8:00 до 24:00», – сообщает департамент общественных связей Югры.

За минувшие семь дней от жителей региона поступило более 3,7 тысяч звонков.

Напомним, 3 июня 2019 года Югра перешла на цифровое телевещание.