​Минсельхоз изменил правила рыболовства в Югре

В Югре изменились правила промышленного рыболовства: введены ограничения по применению плавных сетей с ячеей более 50 миллиметров в Оби и Иртыше, а с 15 августа по 15 ноября устанавливается запрет на промысел плавными донными сетями в Оби и ее протоках.

Соответствующие изменения содержатся в приказе Минсельхоза о правилах рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

«Приказом введено уточнение – при осуществлении любительского и спортивного рыболовства на водных объектах рыбохозяйственного значения Югры допускается применение на одного гражданина одной одностенной ставной сети с ограничениями, установленными правилами рыболовства, с обязательным обозначением орудия лова посредством буев или опознавательных знаков, на которые нанесена информация о владельце орудия лова», — уточнили в департаменте.

Кроме того, документ конкретизировал требования к орудиям лова и периодам осуществления традиционного рыболовства в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе не территории региона. С приказом можно познакомиться здесь.