​В армию отправились 288 призывников из Югры

Вооруженные силы РФ пополнились 228 призывниками из Югры. В основном жители округа проходят службу в сухопутных и космических войсках в западном военном округе: в Московской, Ленинградской, Владимирской и Нижегородской областях. Об этом сообщил военный комиссар Ханты-Мансийского автономного округа Денис Буров на заседании призывной комиссии округа. Он подчеркнул, что кампания идет по плану, без сбоев и происшествий.

«Все военнослужащие обеспечены неименными банковскими картами, жетонами с личными номерами и персональными электронными картами, которые содержат информацию о призывнике: паспортные данные, медицинские показатели состояния здоровья, сведения о профессиональной подготовке, фотографию, биометрические данные, данные по военной подготовке. В рамках социального проекта «Позвони маме» призывникам и их родителям выдано 599 сим-карт с федеральными номерами мобильной связи и специальным тарифным планом», — уточнили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Всего во время весеннего призыва планируется призвать на службу в вооруженные силы России около 1400 югорчан. В Военной прокуратуре Тюменского гарнизона и военном комиссариате Югры работает телефон «горячей линии» для призывников.

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