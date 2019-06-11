​Управления Росприроднадзора в Югре и на Ямале реорганизуют

В Федеральной службе по надзору в сфере природопользования пройдет реорганизация. В процессе изменятся территориальные деления, буду сокращены избыточные функции, также проведут реструктуризацию департаментов службы. Изменения ждут и структуры службы в регионах тюменской «матрешки». Своих постов могут лишиться руководители управлений в Югре и на Ямале.

Эта тема стала основной на совещании руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой с руководством территориальных органов и начальниками управлений центрального аппарата службы, сообщает пресс-служба ведомства. .

«Структура Росприроднадзора должна стать эффективной, прозрачной и удобной прежде всего для природопользователей. Также я искренне хочу, чтобы в нашем ведомстве трудились исключительно неравнодушные, преданные своему делу люди», — сказала Радионова.

Кроме того, она планирует лично посетить все управления, которым предстоит пройти процедуру укрупнения, чтобы реорганизация прошла корректно.

По данным Znak.com, управления по Югре и Ямалу войдут отделами в Северо-Уральское управление Росприроднадзора с дислокацией в Тюмени. В штате будут работать не более 169 человек с годовым фондом оплаты труда более чем 79,4 миллиона рублей. Руководители управлений Росприроднадзора на Ямале и в Югре Сергей Попов и Александр Федяев в рамках этой реформы будут сокращены, а начальниками ямальского и югорского отделов Росприроднадзора станут другие специалисты.