​Наталья Комарова оценила роль чиновников в цифровом будущем: «Такой работы, как губернатор, не должно быть»

Губернатор Югры Наталья Комарова на Международном IT-форуме оценила роль чиновников разных уровней в будущем, когда будут широко распространены сервисы, использующие искусственный интеллект. По мнению главы региона, подобные сервисы должны будут заменить значительную часть госслужащих.

«Я работаю в органах власти и понимаю, что чем меньше будет чиновников при получении людьми необходимого для обеспечения жизнедеятельности, тем будет доброжелательнее к человеку. Не хочу вас напугать, но я, например, думаю над тем, что такой работы, как губернатор, не должно быть (в будущем - прим.ред.)», — цитирует Наталью Комарову «Интерфакс».

Кроме того, глава региона рассказала, что разработанная в Югре в 2018 году нейронная сеть сможет заменить человека при консультировании жителей по вопросам подключения всех государственных и муниципальных услуг регионе к 2026 году. Сейчас цифровой сервис предоставляет информацию о наиболее востребованных сервисах портала Госуслуг и отвечает в режиме реального времени на вопросы, возникающие у граждан при подключении услуг.

XI Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС открылся в Ханты-Мансийске 10 июня. В нем принимают участие представители 52 стран и 60 регионов России.