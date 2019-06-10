​Грозы и сильный ветер принесут в Югру похолодание

Во вторник, 11 июня, в Югре ожидаются грозы и южный ветер порывами до 17 метров в секунду. Предупреждение о неблагоприятной погоде опубликовано на сайте Обь-Иртышского УГМС.

Непогода ожидается в большинстве районов округа. Температура ночью составит +11,+16 ºС, по северным и восточным районам +4,+9 ºС, днем +21,+26 ºС, по северу и востоку +13,+18 ºС.

На дополнительный выходной, 12 июня, прогноз пока также неблагоприятный: в большинстве районов пройдет дождь, по югу и востоку возможна гроза, ветер западных направлений порывами сильный. Температура днем +17,+22 ºС, по северным районам +8,+13 ºС. 13 июня в округ придет похолодание. В северных районах ночные температуры опустятся до нуля градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +12 ºС, по восточным районам до +17 ºС.