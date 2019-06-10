​В Ханты-Мансийске бизнесмена подозревают в незаконном получении бюджетных денег

В Ханты-Мансийске директора коммерческого предприятия обвиняют в хищении бюджетных средств Ханты-Мансийского района. По версии следствия, бизнесмен незаконно получил господдержку на развитие рыбохозяйственного комплекса.

«Обвиняемый знал, что субсидии на выпуск и реализацию рыбной продукции предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе органами местного самоуправления, однако, представил сотрудникам администрации Ханты-Мансийского района ложные и недостоверные сведения о выпуске и реализации рыбной продукции одной из фирм. В результате чего, сотрудниками администрации на расчетный счет его организации необоснованно перечислены денежные средства в виде субсидий на реализацию рыбной продукции на сумму более 350 тысяч рублей, которые впоследствии им похищены и использованы по своему усмотрению», — сообщили в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР.

В ведомстве подчеркнули, что преступление выявлено сотрудниками ФСБ по Тюменской области. Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество, совершенное в крупном размере». Обвиняемый находится под домашним арестом. Ему грозит до шести лет лишения свободы.