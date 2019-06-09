В Югре власти поменяют цвет дорожной разметки

В 2019 году власти Югры собираются нанести дорожную разметку жёлтого цвета, сообщает сайт правительства региона. Новая разметка появится в границах знака «обгон запрещён» на 200 км региональных и межмуниципальных дорог.

Изменение цвета разметки пройдет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

При этом в Министерстве транспорта подчеркивают, что пока цвет разметки лишь рекомендация, а не обязательное требование. Новый стандарт лишь допускает применение новой цветовой гаммы разметки на транспортных артериях России.