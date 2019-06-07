​Жителей Югры приглашают по участвовать во всероссийском фестивале-конкурсе «Рождественская ёлка «Казачий круг»

Союз казаков-воинов России и зарубежья предлагают жителям Югры поучаствовать во всероссийском фестивале-конкурсе «Рождественская ёлка «Казачий круг».

«Цель фестиваля – патриотическое воспитание подрастающего поколения на основе сохранения традиций и обычаев народов, проживающих на территории Российской Федерации и стран ближнего зарубежья, сохранение исторической памяти и популяризация военно-исторических знаний», – заявляют представители депортамента общественных связей Югры.

Конкурс будет разделен на 6 номинаций:

вокал,

хореография,

инструменталисты,

художественное слово,

фольклор,

театры студии мод.

Принять участие в нем могут: детские, молодёжные творческие коллективы и солисты; хоровые и хореографические коллективы; представители объединений по декоративно-прикладному искусству, учащиеся кадетских школ-интернатов и казачьих классов; коллективы общеобразовательных школ; исполнители художественного слова, инструменталисты в возрасте от 6 до 25 лет.

В следующем году он пройдёт в Москве с 5 по 8 января.

Справка:

Фестиваль-конкурс проводится в России ежегодно, с 1995 года. За это время фестиваль собрал более 23 тысяч участников – представителей всех регионов России и стран ближнего зарубежья.