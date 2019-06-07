​В Югре усилена борьба с браконьерами

Госинспекторы регионального отделения Росрыболовства вместе с бойцами ОМОНа провели в Югре оперативно-профилактическую операцию под кодовым названием «Весенний нерест». В ходе которой было проверено 50 судов маломерного флота.

«В органы полиции направлено три материала с признаками уголовно-наказуемого деяния по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» для принятия решения по результатам рассмотрения сообщения о преступлении», – заявил представитель пресс-службы управления Росгвардии по Югре Артем Енов.

По итогам операции было выписано 47 административных протоколов за нарушение правил, регламентирующих рыболовство и штрафов на сумму более 100 тыс. рублей. В сумме изъято около 150 незаконных орудий рыбной ловли, также арестованы три транспортных средства.

Также двухдневный рейд по выявлению случаев браконьерства на Оби был проведен в Сургутском районе инспекторами рыбоохраны совместно с бойцами ОМОН.

«Мы планируем, чтобы эта форма взаимодействия носила регулярный характер, поскольку браконьеры в нашем регионе ведут свою незаконную деятельность практически круглый год», – рассказал старший госинспектор сургутского подразделения Югорского отдела Нижнеобского ТУ Росрыболовства Олег Раевский.

В ходе рейда в Сургутском районе было изъято 40 изъято 40 орудий лова и возбуждено восемь административных дел.