Депутат ГД Евгений Марков работает в Югре

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Евгений Марков работает в Нижневартовске.

На всех мероприятиях депутата Евгения МарковЕа сопровождал окружной парламентарий Евгений Данников. Рабочий день начался с официальной беседы в городской администрации. На встрече с главой Нижневартовска Василием Тихоновым депутаты, члены фракции ЛДПР обсудили вопросы развития города: благоустройства микрорайонов, строительства жилья, сноса балков и ветхих строений, а также необходимой модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства города. Евгений Марков в свою очередь сообщил о последних законодательных инициативах в Государственной Думе.

Кроме того, говорили о совместном взаимодействии по вопросам реализации проектов в Нижневартовске. Депутат Госдумы заверил главу города, что в данном направлении на федеральном уровне он готов оказывать всестороннюю поддержку.

После общения с главой города депутаты ЛДПР посетили «Нижневартовский долгострой» – стройплощадку окружной больницы на 1100 коек, народные избранники пообщались с главным инженером строительства, обсудили острые вопросы по строительству объекта здравоохранения. Евгений Марков не впервые посещает этот долгострой. Еще будучи окружным законодателем не раз поднимал вопрос эффективности бюджетных вливаний по данному объекту. Делал массу запросов в различные инстанции и надзорные органы. А поэтому всю историю с затягиванием стройки знает не по наслышке. Цель очередного приезда – оценить реальные сроки ввода в эксплуатацию здания.

Далее в программе визита в городе Нижневартовске состоялся прием граждан по личным вопросам. На приём обратилась жительница п.г.т. Излучинск Нижневартовского района, которая долгое время добивается обследование организма в окружной или областной клинической больнице в городе Ханты-Мансийске или в Тюмени. Евгений Владимирович пообещал разобраться с этим вопросом и решить его.

В общественную приёмную депутата Государственной Думы Евгения Маркова обращаются жители с жалобами на работу поликлиники № 3 г. Нижневартовска. Либерал-демократы Марков и Данников, посетили данное медицинское бюджетное учреждение. Пообщались с заведующей отделения поликлинники, которая пожаловалась на нехватку специалистов. Для привлечения медицинских работников из других районов возникает вопрос обеспечения жильём. У администрации поликлинники нет таких возможностей. Депутаты ЛДПР приняли к сведению данный вопрос, и намерены в очередной раз обсудить эту тему с окружным руководством.

После общения в учреждении здравоохранения депутаты, члены фракции ЛДПР встретились с инициативной группой жителей города Нижневартовска, которые выступают за проведение референдума в городе "Против КОНЦЕССИИ". Очень эмоциональной оказалась эта встреча. Марков и Данников выслушали мнения людей. Жители города рассказали народным избранникам о своих подозрениях по поводу нерентабельности предприятий МУП "Теплоснабжение" и МУП "Горводоканал".

После беседы с инициативной группой депутаты Марков и Данников последовали на встречу с работниками этих предприятий - МУП " Теплоснабжение" и МУП "Горводоканал". На данной встрече так же присутствовал и глава города Нижневартовска. Вопросы поднимались не только по концессии, обсудили качество работ, стоимость услуг ЖКХ в городе. Самое главное это то, что депутат Государственной Думы, член фракции ЛДПР Евгений Марков сумел убедить главу города в том, что встреча с инициативной группой "Против КОНЦЕССИИ" необходима. Что нужно лично встретиться руководителю города, а не его заместителям и обсудить все с людьми. Глава города пообещал, что встреча состоится после проведения фестиваля "Самотлорские ночи".

В завершении рабочего дня состоялась беседа с активом ЛДПР города и района, где был намечен план работы на ближайшую перспективу.

Сегодня город Сургут с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы ФС РФ Евгений Владимирович Марков.

первая запланированная встреча состоялась в администрации города, депутат Государственной Думы ФС РФ Е.В.Маркова, депутат Думы ХМАО-ЮГРЫ В. Б. Сысун и координатор Сургутского городского отделения ЛДПР Кузнецов П. А. встретились с главой города Сургута Шуваловым В. Н. на встрече обсуждались темы: ТКО, проблемы бесхозных внутриквартальных дорог и поездов, так же безрецептурная продажа рецептурных лекарств.