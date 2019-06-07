Власти Югры пока не собираются продавать свою долю в Utair

Губернатор Югры Наталья Комарова во время работы Петербургского международного экономического форума сообщение, что власти округа в ближайшие три года не будут продавать свои акции авиакомпании Utair. Соответствующее заявление глава региона сделала во время интервью ТАСС.

«Есть бюджет на трехлетний период. Ни в том, ни в другом документе такие решения не предусматривались. Мы не прорабатываем такие решения», – заявила Наталья Комарова.

Напомним, с начала этого года идут активные разговоры о возможной передаче Utair банкам-кредиторам из-за долгов и создании на ее базе регионального авиаперевозчика. Utair предлагала списать кредиты, однако банки ответили отказом. В мае стало известно, что авиаперевозчик может продать свою долю в аэропорту Сургута, чтобы погасить часть кредита. В Utair подтвердили, что такой вариант рассматривается для выведения компании из сложной финансовой ситуации