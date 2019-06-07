​В Иртыш выпущена партия мальков ценных пород рыб

Две тысячи мальков осетра и стерляди выпустили накануне в Иртыш в г. Ханты-Мансийске. В мероприятии участвовало руководство Югры, представители Законодательного собрания Нижегородской области, различных ведомств, участники пресс-тура XVII международной экологической акции «Спасти и сохранить» и XXIII Международного телевизионного экологического фестиваля «Спасти и сохранить».

Первую партию молоди выпускали под вспышки фотоаппаратов и телекамер, слова напутствия звучали на разных языках – в это время в Ханты-Мансийске находится весь цвет «зеленой журналистики». Представители более 50 стран участвуют в телевизионном экофестивале. Своими эмоциями участника выпуска делились и вечером – с большой сцены во время подведения итогов телевизионного экофестиваля.

Вручая одну из главных наград телефестиваля в номинации «публицистическая программа», председатель Думы автономного округа Борис Хохряков отметил: «Пройдет время и эти малыши превратятся в больших и сильных осетров, а пока этот беззащитный малек умещается на ладошке и ты его очень осторожно держишь, боясь раздавить. И я подумал, что вот такое сочетание «Сильный и хрупкий» - кратко и очень точно характеризует всю нашу югорскую природу. И сохранение этого баланса зависит только от нас с вами – живущих на этой земле».

Мальки осетра были выращены на Абалакском экспериментальном рыборазводном заводе и переданы в Югру. А стерлядь выращены на Югорском рыбоводном заводе. Таким образом, в Югре стартовал проект по сохранению сибирского осетра, который входит в национальный проект «Экология», обозначенный Президентом страны Владимиром Путиным.

«Ханты-Мансийский автономный округ – Югра славился на всю страну запасами ценных пород рыб. Прошли годы, и, к сожалению, популяция рыбы начала заметно уменьшаться. Ряд причин сыграло свою роль, но суть осталась той же: мы хотим гордиться своими могучими сибирскими реками, щедрыми запасами рыбы, в том числе ценных пород, и мы стараемся всё для этого делать», – прокомментировал событие Председатель Думы автономного округа Борис Хохряков.

Выпуск в реки осетра в регионе происходит впервые. По оценке специалистов, это только начало большого проекта. В течении 2019 года планируется выпустить в реки Обь-Иртышского бассейна более 4 млн мальков.