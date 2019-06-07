​Бизнесменам Югры предложили поучаствовать в конкуре «Экспортер года»

Бизнесменов Югры приглашают поучаствовать во всероссийском конкурсе правительства России «Экспортер года».

«Конкурс проводится в два этапа. Первый – на уровне федеральных округов, затем определяются лучшие в каждой номинации на национальном уровне», – отмечают представители Департамента общественных связей Югры.

Подать заявку на участие в премии «Экспортер года» можно на сайте Российского экспортного центра, заполнив электронную анкету. Сделать это можно будет до 14 июня.

Справка:

Всероссийская премия правительства РФ «Экспортер года» инициирована в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который был разработан во исполнение указа президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».