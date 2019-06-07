​Продолжительность жизни югорчан планируют увеличить до 78 лет

Через пять лет продолжительность жизни югорчан достигнет 78 лет. Такую задачу поставили перед собой окружные власти, рассказала губернатор Наталья Комарова на сессии «Здоровые регионы: проекты и лучшие практики» во время Петербургского международного экономического форума.

Глава региона обратила внимание на развитие медицины в округе: «Наши специалисты провели первую операцию по пересадке почки. Восемь лет они готовились к этому. 25 специалистов 12 часов боролись за жизнь человека. Спасли. Медики оценивают состояние его позитивно». Но, в то же время, статистику портит смертность в ДТП. В 2018 году на дорогах погибли 165 человек, в 2017— 216 югорчан.

«Если брать статистику 2018 года, то получается, что каждый второй день погибает человек. Это на фоне того, что мы можем сделать с точки зрения организации здравоохранения и насколько пренебрежительно относимся к вопросам собственной безопасности», – приводит слава Натальи Комаровой департамент общественных и внешних связей.

Поэтому одна из главных задач на сегодня — снижение смертности на дорогах региона от дорожно-транспортных происшествий до 4 на 100 тысяч.

Стоит отметить, что сегодня продолжительность жизни в Ханты-Мансийском автономном округе составляет 74,3 года. К этому показателю шли девять лет.