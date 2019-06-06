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​Главы Югры и Курганской области заключили соглашение о сотрудничестве

Фото: admhmao.ru
Фото: admhmao.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова и временно исполняющий обязанности главы Курганской области Вадим Шумков заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Подписи под документом поставлены на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

«В рамках реализации соглашения будут созданы условия для организации поставок продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и сельскохозяйственной продукции. Кроме того, стороны будут проводить совместные выставки, конференции, семинары и другие мероприятия по направлениям сотрудничества. Как Югра, так и Курганская область запланировали общие действия по стимулированию предпринимательской деятельности, обмену деловыми предложениями, поиску партнеров, в том числе зарубежных», — рассказали в департаменте.

Наталья Комарова напомнила, что регионы и раньше сотрудничали в различных областях: сельское хозяйство, обмен товарами, отдых детей, лечение взрослых с применением уникальных медицинских технологий. «Эти направления остаются для нас базовыми. Но есть много нестандартных предложений по усилению сотрудничества, например, открытие авиасообщения между Курганом и городами автономного округа. Впереди большие перспективы», — добавила глава региона.

Ранее к развитию сотрудничества с Зауральем глав субъектов Уральского федерального округа призвал полпред Николай Цуканов. Он отметил, что инвестиции в развитие сельского хозяйства в Курганской области позволят обеспечить продовольствием Югру, Ямал и большие города округа.


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Сегодня в 17:33, просмотров: 168, комментариев: 0


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